شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة هجومية تواجه أحمد سامى قبل مباراة سموحة وفيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، أزمة فى خط الهجوم قبل مواجهة فيوتشر غدا الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

ويعانى أحمد سامى من غياب أكثر من لاعب فى خط الهجوم، وفى مقدمتهم حسام حسن الذى تعرض لكسر فى شظية القدم ويغيب لمدة شهر، بالإضافة إلى إصابة محمد نادى بمزق فى الخلفية والتى ستمنعه من الدخول لقائمة سموحة أمام فيوتشر.

ويدرس أحمد سامى الدفع فى خط الهجود ببنجامين بواتينج لتعويض غياب حسام حسن، والاستعانة بأحد مهاجمى قطاع الناشئين ليكون على دكة البدلاء.

وطالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.