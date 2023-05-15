شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل مباراة المصرى والداخلية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمى عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه أمام الداخلية فى المباراة التى تنطلق بعد قليل فى الأسبوع الـ28 باستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويضم تشكل المصرى كلا من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، إيزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رجب عمران، أحمد شداد، إسلام عطية كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود جاد ، محمد دبش، احمد عماد ، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عمرو المرسي.

فيما أعلن علاء عبد العلاء، المدير الفني للداخلية، تشكيل فريقه كالتالى: فى حراسة المرمى عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح – محمد نجيب – كليتشي شيميزين – عبد الرحمن حسن، الوسط: سمير فكري – كريم يحيى – وليد فرج – كريستوفر جوهان، الهجوم: أحمد عادل عبد الرسوي – محمود طلعت.

ويحتل المصري المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

بينما يسكن الداخلية المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 23هدفًا واستقبلت شباكه 34هدفًا.