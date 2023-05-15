شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الإسماعيلى 3/0 فى الدورة المجمعة الأولى لسيدات تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لتنس الطاولة سيدات بالنادي الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، والتى تقام على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وقدمت لاعبات الفريق عرضًا قويًّا خلال منافسات اللقاء، حيث مثل الأهلي في مواجهات اليوم كل من: هنا جودة، ودينا مشرف، وآلاء يحيى.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات تنس طاولة الأهلي» غدًا الثلاثاء مع بتروجت، حيث يسعى الفريق لمواصلة الانتصارات لحسم لقب بطولة الدوري.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبد الفتاح رئيسًا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وعادل شومان مدربًّا عامًّا للسيدات، ومحمود حامد مدربًا لفريق ١٩ سنة ناشئات، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا.‏