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بعد مقاطعة جولة المثلية الجنسية .. نانت يوقع عقوبة مالية على اللاعب المصري مصطفى محمد

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الشارقة - اميمة ياسر - وقع فريق نانت الفرنسي توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد، مهاجم منتخبنا الوطني بسبب مقاطعته لجولة المثلية الجنسية التي أقيمت بالأمس الأحد، في الدوري الفرنسي.

وأصدر النادي الفرنسي، بيانا رسمياً، يؤكد فيه توقيع عقوبة مالية على مصطفى محمد بعد رفضه المشاركة في مباراة تولوز بالدوري الفرنسي.

وأشار النادي الفرنسي إلى أنه سيتم التبرع بهذه العقوبة إلى مؤسسات تدعم المثلية. وأدان النادي الفرنسي التهديدات الموجهة إلى مصطفى محمد وعائلته قبل المباراة وبعدها.

وجه مصطفى محمد، المحترف في صفوف نانت الفرنسي رسالة إلى جماهير ناديه، بعدما رفض المشاركة في المباراة أمام تولوز.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم المصري يلعب في صفوف نانت على سبيل الإعارة مع خيار الشراء حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من فريقه الأصلي جالطة سراي التركي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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