شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتقدم على الداخلية بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة المصرى والداخلية المقامة حاليا ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، بتقدم الفريق البورسعيدى بهدف نظيف سجله محمد جريندو فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

جاءت بداية المباراة سريعة وهجومية من الطرفين، وتبادل الفريقان الهجمات بغية تسجيل هدف مبكر لكن تألق الحارسين عصام ثروت وعماد السيد حال دون اهتزاز الشباك حتى الدقيقة 45، حيث استغل جريندو كرة رأسية من زميله داخل منطقة الجزاء حوّلها بقدمه داخل الشباك.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من ، عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، رجب عمران ، أحمد شداد ، إسلام عطية كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من محمود جاد ، محمد دبش، احمد عماد ، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عمرو المرسي.

فيما بدأ الداخلية المباراة بتشكيل مكون من : في حراسة المرمى عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح – محمد نجيب – كليتشي شيميزين – عبد الرحمن حسن، الوسط: سمير فكري – كريم يحيى – وليد فرج – كريستوفر جوهان، الهجوم: أحمد عادل عبد الرسوي – محمود طلعت.

ويحتل المصري المركز الثامن، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وانتهت 12 مباراة بالتعادل، وسجل 25 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

بينما يسكن الداخلية المركز الخامس عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 26 نقطة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 11 مباريات، وانتهت 11 مباراة بالتعادل، وسجل 23هدفًا واستقبلت شباكه 34هدفًا.