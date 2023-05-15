شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة فيوتشر المقرر لها غدا الثلاثاء، على استاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة فيوتشر كالتالى :-

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعيوى، حسين فيصل، محمد سعيد، طارق علاء، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: بنجامين بواتينج، أبو بكر محمد

وطالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم .

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.