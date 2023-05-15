شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى والداخلية يتعادلان 1 / 1 فى مباراة مثيرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق، فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل هدف المصرى محمد جريندو فى الدقيقة 45 من عمر المباراة، بينما تعادل سمير فكرى للداخلية من ركلة جزاء فى الدقيقة 90.

جاءت بداية المباراة سريعة وهجومية من الطرفين، وتبادل الفريقان الهجمات بغية تسجيل هدف مبكر، لكن تألق الحارسين عصام ثروت وعماد السيد حال دون اهتزاز الشباك حتى الدقيقة 45، حيث استغل جريندو كرة رأسية من زميله داخل منطقة الجزاء حوّلها بقدمه داخل الشباك.

وفى الشوط الثانى وتحديدا فى الدقيقة 90، نجح سمير فكرى فى إدراك التعادل من ركلة جزاء نفذها بإتقان لتنتهى المباراة بالتعادل 1-1.

بهذه النتيجة رفع فريق المصرى رصيده إلى 37 نقطة، بينما وصل الداخلية إلى 27 نقطة.

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم كلا من: عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي لخط الدفاع، ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، رجب عمران، أحمد شداد، إسلام عطية كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد جريندو.

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من: محمود جاد، محمد دبش، أحمد عماد، أسامة الجزار، عبد الرحيم دغموم، محمد الفيومي، حسام جريشة، زياد فرج، عمرو المرسي.

فيما بدأ الداخلية المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى عماد السيد، الدفاع: كمال أبو الفتوح – محمد نجيب – كليتشي شيميزين – عبد الرحمن حسن، الوسط: سمير فكري – كريم يحيى – وليد فرج – كريستوفر جوهان، الهجوم: أحمد عادل عبد الرسوي – محمود طلعت.