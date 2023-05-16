«هي المثلية الجنسية في فرنسا مظلومة؟» .. عمرو أديب: مصطفى محمد «محترم وابن مصر»

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي عمرو أديب، إن اللاعب المصري مصطفى محمد، يحقق نتائج عظيمة وإنجازًا كبيرًا مع فريقه نانت الفرنسي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن «محمد» رفض ارتداء قميص النادي المطبوع عليه شعار المثلية، خلال الأسبوع الذي خصصته باريس للتضامن مع المثلية الجنسية.

وأكمل: «هذا الرجل المحترم ابن مصر، اللي عنده الأخلاقيات الدينية المحترمة، اللاعب الذي حقق إنجازات عظيمة، قال لناديه لن أرتدي قميص عليه شعار المثلية».

وذكر أن اللاعب المصري كتب منشورًا عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه أنه يمتلك الحرية لعدم ارتداء هذا القميص، مضيفًا أن مجموعة من اللاعبين المسلمين الآخرين قرروا عدم ارتدائها أيضًا.

واستطرد: «موقف محترم ومصطفى محمد يدفع ثمنه بأن إدارة النادي قررت فرض عقوبة عليه.. هو مصطفى محمد لو لبس الفانلة المثلية الجنسية هتبقى كويسة ولو ملبسهاش هتتأثر؟؟ هي المثلية الجنسية في فرنسا مظلومة أو بتدور على نصير؟».