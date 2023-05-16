شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد التونسى سيف تقا أمام فيوتشر بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سيراميكا جهود المدافع التونسى سيف تقا عقب انتهاء إيقافه بسبب الحصول على ثلاثة إنذرات بالجولة الماضية أمام غزل المحلة التى انتهت بالتعادل السلبى، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعتمد التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لسيراميكا، على مواطنة سيف تقا فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباريات الماضية، وظهر بشكل قوى وإمكانيات عالية.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة و العشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الجارى، وتقام المباراة باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات .