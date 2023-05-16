شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يستضيف المقاولون بحثاً عن الخروج من النفق المظلم بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق المقاولون العرب، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، مع حرس الحدود باستاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، للتمسك بالأمل الأخير وانتزاع الثلاث نقاط من أجل محاولة إنقاذ الفريق من الهبوط، وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الثلاث نقاط.

ويحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر في 15 مواجهة، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

وفى المقابل، طالب شوقى غريب، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لاعبيه بعدم الاستعانة بفريق الحرس، واستغلال كل الفرص التى ستتيح لهم أمام المرمى من أجل العودة لسكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.