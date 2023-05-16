شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل، عودة كل من نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثى، بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم الإنذارات، ما أدى لغيابهما عن مواجهة الإسماعيلى، كما تشهد مباراة أسوان غياب حاتم سكر بسبب الإيقاف.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام الإسماعيلي، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018. لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

موعد مباراة الزمالك وأسوانويستعد الزمالك لمواجهة أسوان فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوانوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.