شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يعيد سيمبورى لتشكيل البنك الأهلى أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الاهلى، على عودة البوركينابى سعيدو سيمبورى للتشكيل الأساسى أمام الإسماعيلى، بعد تألقه فى التدريبات وخبرة اللاعب فى خط الدفاع.

وكان البوركينابى سعيدو سيمبورى، صاحب الـ30 عاما، لعب 18 مباراة هذا الموسم وتمكن من إحراز هدف وحيد.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.