شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد للترجي ويستعد لاستقبال بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي على ملعب التتش، بعدما بدأ الفريق الاستعداد أمس الإثنين، عقب راحة لمدة 48 ساعة حصل عليها الفريق عقب العودة من تونس صباح السبت، وخوض مباراة الذهاب أمام الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويقود مارسيل كولر مران اليوم ويواصل شرح خطة اللعب للاعبي الأهلي من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية للبطولة القارية.

كما يستعد مسئولو لاستقبال بعثة الترجي، المقرر وصولها للقاهرة خلال الساعات المقبلة لخوض مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة.