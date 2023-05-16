شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر فى ضيافة سموحة اليوم بحثاً عن صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق فيوتشر ضيفا ثقيلا على سموحة فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات عالية، حيث تعادل فيوتشر مع فاركو سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق سموحة الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

من جهته طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم فى مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وفى المقابل، عقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع لاعبيه، طالبهم بضرورة استعادة مسار الانتصارات فى المسابقة المحلية، بعد السقوط فى فخ التعادل خلال اللقاء الماضي أمام فاركو، وذلك لاعتلاء قمة مسابقة الدوري، فى ظل انشغال النادي الأهلي صاحب الصدارة برصيد 53 نقطة بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.