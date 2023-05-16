موعد مباراة الأهلى والترجى التونسى فى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستكمل اليوم، الثلاثاء، فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته لمواجهة الترجى التونسى في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأكد كولر ضرورة دعم الجماهير في مباراة العودة، مشيرا إلى أن فريقه لن يتعالى أمام الخصم، ولن يضع أي اعتبار لنتيجة لقاء الذهاب.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.





موعد مباراة الأهلى والترجى التونسىيستعد الأهلى لمواجهة الترجى التونسى والمقرر لها العاشرة مساء الجمعة المقبل، فى إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة الدولى.

وصعد النادي الاهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وفاز الأهلي بالبطولة عشر مرات، وهو رقم قياسي أفريقي، وتأتي بعده أندية مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد خمس بطولات لكل منهما، يليهما الترجي التونسي برصيد أربعة ألقاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهافيا كوناكري الغيني والرجاء والوداد المغربيين برصيد ثلاثة ألقاب لكل منهم.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والترجى التونسىوتنقل قنوات beIN Sports مباراة الأهلى والترجى التونسى كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.





حكم مباراة الأهلى والترجى التونسىويدير الموريتاني بيدا دحاني مباراة العودة بين الأهلى والترجى فى القاهرة يوم 19 مايو، ويعاونه مواطنه حمدين ديبا والأنجولي جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، والغاني دانييل لاريا حكما للفار ويساعده المغربي سمير جزاز.