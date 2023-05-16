شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل استعداداته لأسوان وأوسوريو يصحح أخطاء مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول بنادى الزمالك استعداداته لمواجهة أسوان في المباراة المقبلة في بطولة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهة السابقة أمام الإسماعيلى، والتي انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، مع مطالبتهم بتسجيل هدف مبكر، وتضييق المساحات أمام المنافس.

كما حرص المدير الفني للزمالك على إعادة مشاهدة المباراة للوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

يذكر أن الزمالك تأهل لدور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.