شكرا لقرائتكم خبر عن إهدار الفرص يعيد صلاح محسن لتشكيل سيراميكا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس التونسى معين الشعبانى، المدير الفني لفريق سيراميكا، الاستعانة بالمهاجم صلاح محسن فى التشكيل الأساسى للفريق فى المباراة المقبلة أمام فيوتشر بالدورى الممتاز.

ويأتي قرار معين الشعبانى بسبب إهدار أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق العديد من الفرص المحققة للتهديف فى المباريات الماضية، وآخرها أمام غزل المحلة بالجولة الماضية التى انتهت بالتعادل السلبى ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويلتقى فريق سيراميكا مع فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء 24 مايو، باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات .