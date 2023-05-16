شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض التهاون فى مباراة الأهلى والترجى التونسى بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه من التهاون فى مباراة الترجي التونسي الجمعة المقبل، فى إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، وترك نتيجة مباراة الذهاب والتى فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة خارج أرضه وراء ظهورهم، والتركيز بشدة من أجل حسم موقعة الإياب وتأكيد صعوده إلى الدور النهائي للبطولة الأفريقية.

وحث كولر لاعبي الأهلي على ضرورة التركيز الشديد وعدم التهاون أو الاستهتار بالخصم، لأن الفريق الأحمر لم يضمن التأهل إلى المباراة النهائية حتى الآن، رغم الفوز خارج أرضه بثلاثية، وطالبهم بضرورة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ومحاولة الفوز في موقعة الجمعة المقبل، لتكون داعم كبير للاعبين قبل خوض النهائي الإفريقي وقبل الانتقال لخوض مباريات الدوري المصري.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.