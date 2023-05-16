شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16-5-2023 فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الثلاثاء، منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بثلاث مواجهات قوية بين المقاولون العرب وحرس الحدود، سموحة وفيوتشر، طلائع الجيش مع فاركو. موعد مباراة المقاولون وحرس الحدود يلتقى فريق المقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، مع حرس الحدود على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز. ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25. وفى المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير في جدول الدوري برصيد 16 نقطة جمعها من 25 مباراة، حيث حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر في 15 مواجهة، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكهم 33 هدفا.

يحل فريق فيوتشر ضيفا ثقيلا على سموحة فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث تعادل فيوتشر مع فاركو سلبيا فى الجولة الماضية، فيما حقق سموحة الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 11 وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.

يصطدم فريق طلائع الجيش، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بفريق فاركو باستاد جهاز الرياضة، فى مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات عالية، حيث حقق طلائع الجيش فوزا صعبا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، في حين تعادل فاركو مع فيوتشر سلبيا فى نفس الجولة.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفا.

وفى المقابل، يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.