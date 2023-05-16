شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لـ عبد الغنى وشبانة فى الزمالك قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الكولومبي أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح محمد عبد الغنى ومحمود شبانة تعليمات خاصة استعدادا لمواجهة أسوان، فى الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

وطلب أوسوريو من شبانة التركيز وبذل قصارى جهده فى التدريبات، فى ظل تمسكه به وعدم رحيله فى الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجته لخدمات اللاعب داخل صفوف الفريق، كما وعده بالحصول على فرصة للمشاركة الفترة المقبلة.

كما منح المدير الفني محمد عبد الغنى مدافع الفريق تعليمات استعدادا للمباراة، حيث ينوى الاعتماد عليه في المباراة، خاصة أنه غاب عن مباراة الفريق أمام بروكسي بدور الـ32 ببطولة كأس مصر وانتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين والتأهل لدور الـ16.