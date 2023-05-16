شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يصطدم بطموحات فاركو فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق طلائع الجيش، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، بفريق فاركو باستاد جهاز الرياضة، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات عالية، حيث حقق طلائع الجيش فوزا صعبا على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الماضية، في حين تعادل فاركو مع فيوتشر سلبيا فى نفس الجولة.

وعكف الجهاز الفني لنادى طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، على مشاهدة مباريات فاركو بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط والقوة والضعف للفريق البرتقالى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري بحثاً عن استمرار سلسلة الانتصارات بالفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بضرورة القتال على كل نقطة من أجل الهروب من الهبوط.

ويحتل الطلائع المركز السابع عشر فى جدول الدوري حالياً برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 25 مباراة حقق الفوز في خمسة لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفا.

وفى المقابل، درس طارق العشرى المدير الفني لفاركو، مباريات طلائع الجيش بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووجه المدير الفني لفاركو تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مشدداً على ضرورة تخطيها لاستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.