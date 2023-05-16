شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يقرر تقديم استئناف للكاف ضد عقوبة مباراة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على الاستئناف على العقوبة الموقعة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب أحداث مباراته مع الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما غرم الأهلي مبلغ 100 ألف دولار بعد الاشتباكات التى وقعت في الممر المؤدي إلى غرف خلع الملابس لاستاد القاهرة عقب نهاية مباراة الفريقين.

ويرى مسئولو النادي الأهلي أن الغرامة المالية الموقعة من الكاف مبالغ فيها، لاسيما بعدما قدم مسئولو القلعة الحمراء ما يدعم موقفهم ويكذب الأسانيد التى اعتمد عليها الفريق السوداني في شكواه للكاف، وأن الجمهور لم يخرج عن النص فى المباراة التى خرجت بشكل لائق.

من ناحية أخرى، عاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار بالفوز على الترجى التونسى وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.