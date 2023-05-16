شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحسم مصير ودية المنتخب فى معسكر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مصير خوض ودية فى معسكر يونيو المقبل من عدمه خلال الساعات المقبلة، لسرعة إنهاء الإجراءات فى حال الوصول لاتفاق بخوض ودية.

ويشهد معسكر منتخب مصر خوض مباراة يوم 14 يونيو المقبل أمام غينيا بالمغرب في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بتسع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن غينيا، فيما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث بثلاث نقاط وأخيرا إثيوبيا.