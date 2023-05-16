شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب عودة المثلوثى ودونجا لقائمة الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الثنائى نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثى، لاعبا الزمالك، من العودة لقائمة الفريق أمام أسوان في الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل.

وتأتى عودة الثنائى بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم الإنذارات، ما أدى لغيابهما عن مواجهة الإسماعيلى، في المباراة السابقة.

وفى المقابل يواصل ناصر منسى، مهاجم الزمالك، التأهيل بسبب إصابته بمزق فى العضلة الضامة، حيث يحتاج اللاعب لما يقرب من 10 أيام إضافية منذ أن بدأ برنامج التأهيل.

من ناحية أخرى، أجرى محمود حمدى الونش مدافع الزمالك أشعة أمس للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى، بعدما أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أنه سيتم إجراء أشعة أخيرة للمدافع الدولى للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى بشكل كامل.