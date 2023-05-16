شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس جلسات بابا فاسيلو مع باسم مرسى لاستعادة ذاكرة التهديف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، جلسة مع باسم مرسى عقب مشاركة اللاعب فى مباراة شبان قنا الأخيرة ببطولة كأس مصر والفوز بنتيجة 3/2 والتأهل إلى دور السادس عشر من عمر البطولة، بسبب عدم تسجيلة للأهداف منذ فترة كبيرة.

وطالب بابا فاسيليو باسم مرسى بالتدريب بشكل جيد على إنهاء الهجمات بشكل جيد، والتركيز وعدم الاستعجال فى إحراز الأهداف، حيث شارك فى 26 مباراة هذا الموسم سجل خلالها هدفا وحيدا.

ويستعد فريق البنك الأهلى لمواجهة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في التاسعة

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة، بالفوز في 5 مباريات والتعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.