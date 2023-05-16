شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى نجح فى تمديد عقد حسين الشحات وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى نجح فى تمديد تعاقد الثنائى حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الفريق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى نجح فى تمديد تعاقد حسين الشحات وياسر إبراهيم، وسيتم الإعلان بشكل رسمى خلال أيام بعدما اتفق الطرفان على كل البنود، ولم يكن هناك محل خلاف شديد بين النادى واللاعبين، باستثناء بعض الرتوش الخاصة بالضرائب وانتهت وسيبقى الشحات وياسر إبراهيم فى الأهلى بالسنوات المقبلة".

وعن مباراة الترجى علق شوبير: "كولر قرر الدفع بوجوه جديدة فى مباراة الترجى، وكذلك مباريات الدورى الثلاثة لتجهيز كل اللاعبين، وسيحصل على الفرصة فى هذه المباريات لاعبون بعيدين عن المشاركة طوال الموسم".

وعن نهائى دورى الأبطال الأفريقى: "كاف لم يرسل لخطابات لصن داونز بشأن رفضه لعب النهائى عصراً، يا جماعة صن داونز لم يصعد للنهائى ولا الأهلى، لسه فى مباراة وكل شىء وارد فى كرة القدم".

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبد المنعم كهربا.

ويلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.