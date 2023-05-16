شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يرفض رحيل نجوم الأهلى الأساسيين فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على رحيل أى من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، خلاف فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بالتعاقد مع أكثر من لاعب بالأهلي، بعد المستويات الطيبة التي ظهروا عليها في الموسم الحالي، ويتمسك المدرب السويسري ببقاء المجموعة الأساسية وعدم التفريط في أي لاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معهم.

وتحدثت تقارير عن اهتمام أندية خليجية بالتعاقد مع بعض نجوم الأهلي، مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم من أندية سعودية، وحمدي فتحي من أندية قطرية، وحسين الشحات من أندية إماراتية، ولكن لم تصل عروض رسمية لمسئولى القلعة الحمراء حتى الآن، من أجل البت فيها سواء بالرفض أو القبول.

ويرغب كولر فى الاحتفاظ بكل العناصر الأساسية فى صفوف الفريق، وتدعيم المراكز التي تعاني من العجز باللاعبين المستهدفين سواء من أندية الدوري المصري أو من خارجه، في ظل مراقبته لعدد من اللاعبين الشباب.