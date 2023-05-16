شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير باهر المحمدى من مواجهة الإسماعيلى والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باهر المحمدى كابتن النادى الإسماعيلى لاختبار طبى، اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفه من السفر مع الدراويش للقاهرة لمواجهة البنك الأهلى بالدورى.

ويعانى باهر المحمدى من الإصابة فى العضلة الأمامية، والتى تعرض لها خلال مباراة الزمالك، فى الجولة الماضية بالدورى، والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته، اليوم الثلاثاء، لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غد الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الإسماعيلى فى مباراة البنك الأهلى فراس شواط وياو أنور ومحمد حسن بسبب الإيقاف، ومحمد كوكو ومحمد فوزى وعبد الرحمن مجدى ومحمود الشبراوى بسبب الإصابة.

وعكف حمزة الجمل المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات البنك الأهلى فى الدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه، بحثاً عن انتصار جديد للإسماعيلى يعدل مسار الفريق الأصفر بجدول المسابقة.

وحقق فريق الإسماعيلى انتصارا ثمينا على الزمالك فى بطولة الدورى، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلى على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدورى سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفى الإسماعيلى ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد

وشهدت تدريبات الدراويش ضم حارس من قطاع الناشئين، مع محمد صبحى ومحمد كوكو حراس مرمى الفريق، لتعويض غياب محمد فوزي الحارس الأساسي الذي تعرض للإصابة أمام الزمالك.

وأجرى أحمد عادل عبد المنعم، الذى حل بديلا لفوزى فى المباراة، تدريبات استشفائية وبدنية مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الزمالك بتدريبات خفيفة وبدنية.

يذكر أن الإسماعيلى كان قد رفع رصيده إلى 29 نقطة فى المركز الـ14 بجدول ترتيب بطولة الدورى.