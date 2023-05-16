شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى استقر على إعارة شادى حسين.. ومنافسة سكندرية على أيمن أشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى استقر على إعارة مهاجمه شادى حسين خلال الموسم الجديد بسبب سوء حظه مع الفريق.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "الأهلى استقر على إعارة لاعبه شادى حسين فى الموسم الجديد، هناك قناعة داخل الأهلى بمستوى شادى حسين وإمكانياته الفنية، لكن اللاعب لديه سوء حظ مع الفريق وبالتالى سيكون قرار الإعارة هو القرار الأنسب خلال الفترة المقبلة".

ويضيف شوبير: "أيمن أشرف عقده ينتهى مع الأهلى بنهاية الموسم وهو خارج حسابات كولر الفنية، ولديه عروض من ناديى فاركو وسموحة بالإسكندرية، لكن اللاعب لم يحسم قراره النهائى بعد".

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائى دورى الأبطال للعام الرابع على التوالى والـ16 فى تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وهدف محمود عبد المنعم كهربا.

ويلتقى الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولى الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأى نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.