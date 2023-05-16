«حُكم عليه بالسجن وتسبب في إقالة مدربه».. الزمالك يدخل في مفاوضات مع ظهير أنجيه الفرنسي.. ما لا تعرفه عن الجزائري إلياس شتي

الشارقة - اميمة ياسر -

دخل اللاعب الجزائري إلياس شتي، ظهير فريق أنجيه الفرنسي، على قائمة اهتمامات نادي الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل 2023-2024.

وخلال الموسم الحالي، عانى الزمالك على كافة الأصعدة، حيث ودع دوري أبطال أفريقيا من مرحلة المجموعات، وخرج من سباق التتويج بالدوري المصري بشكل مبكر، كما ودع كأس مصر 2022 من نصف النهائي، وكأس رابطة الأندية 2023 من ثمن النهائي.

وأكدت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن إلياس شتي بات قريباً من الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023.

ويرغب إلياس شتي في الرحيل عن صفوف أنجيه، "بسبب عدم تأقلمه"، وفقا للصحيفة، التي أكدت أن الاتصالات والمفاوضات بينه وبين مسؤولي القلعة البيضاء تسير بشكل قوي في الساعات الأخيرة.

وأبدى "شتي" استعداده لخفض راتبه الكبير، والذي يبلغ 600 ألف يورو في الموسم، كي يتمكن من الانتقال إلى الزمالك في الصيف المقبل.

يشار إلى أن مشاركات إلياس شتي مع أنجيه اقتصرت في الموسم الحالي على 6 مباريات فقط، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

من هو إلياس شتي؟

بدأت مسيرة اللاعب الجزائري في عام 2014، حين تم تصعيده إلى الفريق الأول في اتحاد عنابة، قبل أن ينضم في نفس العام إلى اتحاد الشاوية الذي بقي معه حتى 2017، وهو عام التحول في مسيرته بالانتقال إلى شبيبة القبائل.

ولعب شتي 47 مباراة في صفوف شبيبة القبائل، سجل خلالها هدفين خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

وانتقل إلياس شتي (28 عاما) إلى الترجي التونسي في 2019، وبقي معه حتى 2022، حيث شارك في 79 لقاء، سجل خلالها 3 أهداف، وتُوج بـ3 ألقاب للدوري وآخر لكأس تونس.

وشهدت تلك الفترة تواجد اللاعب مع منتخب الجزائر للمحليين في كأس العرب 2021 بقطر، والتي شهدت تتويج "الخضر" باللقب.

ورحل إلياس شتي عن الترجي إلى أنجيه الفرنسي في صفقة انتقال حر في صيف 2022، علماً بأن قيمته السوقية الحالية تبلغ نصف مليون يورو.

قصة سجن إلياس شتي

ارتبط اسم إلياس شتي بأزمة أخلاقية يعود تاريخها إلى نهاية عام 2022، وبالتحديد أثناء فترة إقامة كأس العالم في قطر، والتي غاب عنها منتخب الجزائر، أثناء توقف الدوريات الأوروبية، وفقا لموقع "العين" الإخباري.

وأشارت صحيفة "وست فرانس" الفرنسية في أبريل الماضي إلى أن محكمة في فرنسا أصدرت حكماً بالسجن 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ على إلياس شتي بسبب اتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي وملامسة فتاة في ملهى ليلي، وفقا لاعتراف الظهير العربي نفسه.

وتسبب اللاعب الجزائري المطلوب في الزمالك في إقالة مدربه في أنجيه عبدالعزيز بوحزامة، بعدما دافع عنه بشكل غير لائق أيضا، حيث قال: "لا مشكلة، جميعنا لامس فتيات من قبل".