قمة ميلان وإنتر وكلاسيكو السعودية.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 16-5-2023، عدد من المباريات الكبيرة والمنتظرة في مختلف المسابقات على جميع الأصعدة المحلية والعربية والأوروبية.

ويواجه ميلان فريق إنتر ميلان في "ديربي الغضب" على ملعب سان سيرو، في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدوري المصري، يلتقي فيوتشر مع فريق سموحة، على استاد الإسكندرية، في إطار الجولة 28.

وفي الدوري السعودي، تلعب اليوم قمة مرتقبة بين الهلال والاتحاد، على ملعب فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الأسبوع 27 من بطولة دوري روشن.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

ميلان وإنتر ميلان، 10:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Bein sports premium 1 hd.

الدوري المصري

فيوتشر وسموحة، 7:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 2.

المقاولون العرب وحرس الحدود، 5:00 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر Ontime sports 1.

طلائع الجيش وفاركو، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على Ontime sports 1.

الدوري السعودي

الهلال والاتحاد، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر SSC.

النصر والطائي، 9:30 بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع على SSC.

الدوري التركي

سيفاسبور وقاسم باشا، 5:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ألانيا سبور وقونيا سبور، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية.

إسطنبول سبور وجالطة سراي، 8:00 بتوقيت مصر والسعودية.