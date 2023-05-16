شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرد على أنباء رحيله عن الزمالك: رزقى مكتوب وأنا بسعى وربنا ما يجيبش غير الخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، رسالة، عبر حسابه على "إنستجرام"، رداً على موجة الهجوم ضده، وكذلك الأنباء التى ترددت عن رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

وكتب زيزو على إنستجرام: معلش هو فى إيه؛ عشان أنا لسه صاحى، هو أنا مش عارف إيه الموضوع بالظبط، عشان أنا مش متعود أتابع سوشيال ميديا كتير، بس كنت عايز أقول كلمتين، وجهة نظرك صح 100% أنا عارف إن الـ30 مساهمة السنة دى مش أحسن حاجة، وأنا مقتنع بوجهة نظرك.

وأضاف صانع ألعاب الزمالك: ركز بقى فى مستقبلك واسعى فى كذا حاجة لعل ربنا يكون كاتبلك خير فى الحاجات اللى هتسعى فيها وتكون رزق ليك ولأولادك، اسعى فى حاجة تقدر تفيد وتعلم أولادك بيها لأن فى الأول وفى الآخر محدش هيغير حاجة ربنا كاتبها، كل محاولاتك واجتهادك وتعبك ده كان ممكن يفيدك جدالو فى حاجة مهمة.

واختتم زيزو: بتمنالكم كل خير وربنا يوفقكم فى أى حاجة كويسة هتسعوا فيها فى الآخر وأنا الحمد لله رزقى مكتوب وأنا بسعى وربنا ما يجيبش غير الخير.



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