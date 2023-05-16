شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جمعت فاركو والطلائع قبل لقاء الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادى فاركو ضيفًا على نظيره طلائع الجيش، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم، باستاد جهاز الرياضة ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة والعشرون من منافسات الدورى المصرى الممتاز.

يقود فاركو فنيًا طارق العشرى، بينما طلائع الجيش يقوم بتدريبه عماد النحاس.

تعد هذه هى المواجهة الرسمية الخامسة بين ناديى فاركو وطلائع الجيش، 3 مباريات بالدورى فاز الطلائع مرتين بنتيجة 1-0 والتعادل الإيجابى 1-1 بمباراة، ومواجهة وحيدة انتهت بالتعادل 0-0 بكأس الرابطة.

يدخل فاركو اللقاء بالمركز الثامن برصيد 36 نقطة، بينما طلائع الجيش بالمركز السابع عشر برصيد 24 نقطة.

ويقود المباراة تحكيميًا محمود ناجي ويعاونه كل من سمير جمال مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثاني، مبروك نبيل حكم رابع، وائل فرحان حكم فيديو وأسامة السيد حكم فيديو مساعد.

وفى المقابل، درس طارق العشرى المدير الفني لفاركو، مباريات طلائع الجيش بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووجه المدير الفني لفاركو تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مشدداً على ضرورة تخطيها لاستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري.