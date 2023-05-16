شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات الدورى الرياضى لاتحاد مراكز شباب مصر بمحافظة البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت منافسات الدورى الرياضى ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذى ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازى، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة (الإدارة العامة للبرامج البدنية)، بمركز شباب مدينة دمنهور ونادى ألعاب دمنهور.

حضر الختام الدكتور عمر وكوك عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة لمراكز شباب مصر.

وتضمنت الفعاليات إجراء التصفيات النهائية في ألعاب (خماسى كرة القدم،كرة اليد،كرة السلة، الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة.

ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم خضر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يولي كل المبادرات التي تهم الشباب اهتماماً كبيراً، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، مشيراً إلى إشادة الدكتورة نهال بلبع – نائب محافظ البحيرة بالدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي.

وحصل على المركز الأول وكأس المحافظة في خماسى كرة القدم مركز شباب مدينة ايتاي البارود ، وفي كرة اليد مركز شباب مدينة دمنهور، وفي كرة السلة مركز شباب كنج عثمان بكفر الدوار، وفي كرة الطائرة بنات مركز شباب بيبان بكوم حمادة، وفى تنس الطاولة مركز شباب كفر مجاهد بكوم حمادة، وفي معرض منتجات الفتاة و المرأة مركز شباب كفر الدوار ومركز شباب رشيد.