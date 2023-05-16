شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى ترتيبات استقبال بعثة الترجى التونسى قبل وصولها غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادى الأهلى ترتيبات استقبال بعثة الترجى التونسى، تمهيداً لمباراة الفريقين معاً، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وحدد نادى الترجى التونسى، غداً الأربعاء، موعد الوصول إلى القاهرة لمواجهة الأهلى فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2022-2023.

وتلقى الترجى هزيمة قاسية على أرضه ووسط جماهيره بثلاثية نظيفة أمام الأهلى قربت القلعة الحمراء من بلوغ نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكشفت تقارير صحفية تونسية إسناد مهمة قيادة فريق الترجى ضد الأهلى فى إياب نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2022-2023 إلى المدرب المساعد فى جهاز نبيل معلول، المدير الفنى المستقيل، أنيس البوسعايدى الوحيد الذى تبقى من قبل الجهاز الراحل.

ووفقاً لإذاعة "موزاييك" فإن أنيس البوسعايدى قاد تدريبات الترجى استعداداً لمباراة العودة أمام الأهلى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن نبيل معلول، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، استقالته بشكل رسمى من تدريب الفريق بعدما سقط بثلاثية نظيفة أمام الأهلى، فى المباراة التى أقيمت مساء الجمعة، بملعب حمادي العقربي في رادس ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب معلول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكل الجماهير عن عدم تمكننا من إدخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وأضاف معلول "فى الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لى ولبقية الإطار الفنى واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها فى الظرف الحالى؛ لكننى حاولت بكل ما فى وسعى إيجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق أفضل ما يمكن من النتائج".

وأوضح المدرب التونسى، "لبيت نداء الواجب عندما احتاجني فريقي في فترة صعبة في نهاية الموسم الفارط، الحمد لله، نجحنا في أشياء وأخفقنا في أشياء أخرى والإنسان يخطئ ويصيب".

واختتم نبيل معلول قائلا "وتغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي، قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي، أدعو كل الجماهير الترجية إلى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الأفريقية.. ترجي يا دولة".