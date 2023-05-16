كولر يستبعد 5 لاعبين.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في إياب نصف نهائي إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يدرس إجراء 5 تغييرات على تشكيل الفريق الأحمر لمواجهة الترجي التونسي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مطلع بالنادي الأهلي قوله إن كولر سيجري 5 تغييرات على تشكيل الفريق أمام الترجي، للعديد من الأسباب، أهما تراكم الانذارات لبعض اللاعبين، وإراحة البعض منهم قبل خوض النهائي الأفريقي.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري سيمنح الثلاثي محمد هاني وحسين الشحات وحمدي فتحي، راحة من الظهور في التشكيل الأساسي أمام الترجي، بسبب امتلاك كل منهم إنذارين، وحال حصول أحدهم على الإنذار الثالث سيغيب عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأهل المارد الأحمر.

وأضاف المصدر أن كولر يدرس إراحة الثنائي الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ومحمود عبد المنعم كهربا، من مباراة الترجي المقبلة، لمنحهم الراحة الكافية تجنبًا للإصابة، وتجهيزهما للنهائي الأفريقي، الذي اقترب منه المارد الأحمر بنسبة كبيرة، بالنظر إلى نتيجة مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي.

وبهذه التغييرات، أصبح التشكيل المتوقع للأهلي على النحو التالي:

راسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - محمد عبدالمنعم -محمود متولي- على معلول

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية- أحمد القندوسي- بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: محمد شريف

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي، المحدد لها مساء يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.