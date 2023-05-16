شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور ينشر صوراً بصحبة زوجته: "أغلى ما ليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام بصحبة زوجته، وعلق عاشور "أغلى ما ليا".

وبدأ إمام عاشور، رحلة العلاج بعد عودته إلى مصر بالاتفاق مع ناديه، عقب تعرضه لإصابة قوية فى الركبة أنهت موسمه الاحترافى.



امام عاشور وزوجته



امام عاشور وزوجته



امام عاشور وزوجته

ويواصل إمام عاشور برنامجه العلاجى مع طبيب منتخب مصر الأول محمد أبو العلا، بالتنسيق مع ناديه الدنماركي.

وتواصل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مع إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي ومنتخب مصر، عقب عودته للقاهرة، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرا مع فريق ميتلاند وغيابه لنهاية الموسم عن مباريات فريقه .

وتمنى فيتوريا الشفاء لإمام عاشور خلال الاتصال الهاتفى الذي جمعهما والعودة سريعا للملاعب، خاصة أن إمام من الأعمدة الرئيسية في منتخب مصر خلال الفترة الماضية.

وكان إمام عاشور انتقل إلى صفوف ميتلاند الدنماركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من صفوف نادي الزمالك.