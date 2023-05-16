شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر مع موريتانيا وفلسطين والعراق بكأس العرب للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع منتخب مصر لكرة الصالات، في مجموعة قوية مع منتخبات موريتانيا وفلسطين والعراق بكاس العرب لكرة الصالات المقرر اقامتها بالسعودية.

ويشارك في البطولة، 12 منتخبا، خلال الفترة من 6 وحتى 16 يونيو المقبل، في الصالة الرياضية بمدينة جدة.

وبدأ منتخب مصر لكرة الصالات معسكره أمس الأثنين تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفني الجديد، الذى تولى المسؤولية الفنية خلفًا لهشام صالح استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في جدة الشهر المقبل.

ويضم الجهاز المعاون كلا من جهاد عرفة مديرا فنيا وسامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس.

واختار المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة الصالات قائمة المعسكر وتضم كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب، محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد، جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم نيمار، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول وخالد مارادونا.