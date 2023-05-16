اخبار الرياضه

الأهلى يواجه الزمالك فى كأس سوبر السلة ديسمبر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى كأس سوبر السلة ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى بطولة كأس السوبر رجال ، لحسم بطل نسخة هذا الموسم 

 

ويلتقى الأهلى مع الزمالك بصفته حامل لقب الدورى والكأس بينما الزمالك يشارك بصفته وصيف بطولة كأس مصر ، وتقام المباراة فى ديسمبر المقبل بالبحرين لأول مرة خارج مصر.

 

وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5 

 

ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة bal

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا