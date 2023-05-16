شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى كأس سوبر السلة ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة سلة الأهلى مع نظيره الزمالك فى بطولة كأس السوبر رجال ، لحسم بطل نسخة هذا الموسم ويلتقى الأهلى مع الزمالك بصفته حامل لقب الدورى والكأس بينما الزمالك يشارك بصفته وصيف بطولة كأس مصر ، وتقام المباراة فى ديسمبر المقبل بالبحرين لأول مرة خارج مصر. وفاز الاهلى بلقب دورى السوبر بعد الفوز على الاتحاد فى 3 مباريات من أصل 4 تم خوضها فى سلسلة مباريات best of 5 ونجح الأهلى فى القوز ببطولة دورى المرتبط ودورى السوبر وكأس مصر بالإضافة إلى التأهل لنهائي بطولة bal

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