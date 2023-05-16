شكرا لقرائتكم خبر عن 7 غيابات فى صفوف الإسماعيلى قبل مواجهة البنك الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل أزمة غياب 7 لاعبين عن مباراة البنك الأهلى الهامة في تصحيح مسار الفريق بجدول الدوري.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة البنك الأهلى كل من فراس شواط وياو أنور ومحمد حسن بسبب الإيقاف ومحمد كوكو ومحمد فوزى وعبد الرحمن مجدى ومحمود الشبراوى بسبب الإصابة.

يختتم فريق الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل اليوم الثلاثاء استعداداته لمواجهة البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء غداً الاربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق.

وعكف حمزة الجمل المدير الفني للدراويش على دراسة مباريات البنك الاهلى بالدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوفه بحثاً عن انتصار جديد للإسماعيلى يعدل مسار الفريق الأصفر بجدول المسابقة.

حقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد

وشهدت تدريبات الدراويش ضم حارس من قطاع الناشئين، مع محمد صبحي ومحمد كوكو حراس مرمى الفريق، لتعويض غياب محمد فوزي الحارس الأساسي الذي تعرض للإصابة أمام الزمالك.

وأجرى أحمد عادل عبد المنعم، الذي حل بديلا لفوزي في المباراة، تدريبات استشفائية وبدنية مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الزمالك بتدريبات خفيفة وبدنية.

يذكر أن الإسماعيلي كان قد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب بطولة الدوري.