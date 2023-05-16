شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة للعرض القطرى لضم حمدى فتحى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إرتبط اسم حمدي فتحي نجم وسط الأهلي بالعديد من عروض الاحتراف الخارجية خلال الفترة الماضية أبرزها عرضاً من الدوري القطري وتحديداً من نادي الوكرة بعد تألقه خلال الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر والمنتخب الوطني.

ولم يُعلّق مسئولو الأهلي على هذه العرض سواء بالسلب أو الإيجاب لكن مصدر في القلعة الحمراء قال أن العرض القطري لم يصل الأهلي بشكل رسمي ، موضحاً أن الأمر لا يعدو سوى مكالمة تلقاها مسئولو النادي من وكيل أعمال.

وأوضح المصدر أن الوكيل أخطر مسئولو الأهلي "شفهياً" بقدرته على إحضار عرض رسمي من أحد أندية الدوري القطري للتعاقد مع حمدي فتحي فأكد له مسئولو القلعة الحمراء إنهم لا يناقشون سوى العروض الرسمية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي ينتظر عرض رسمي للبت فيه وهذا هو المُعتاد في مثل هذه الأمور لأن النادي لا يناقش إلا العروض الرسمية سواء لحمدي فتحي أو غيره.

على صعيد متصل ، يتحفظ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على رحيل أى من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، خلاف فترة الانتقالات الصيفية القادمة، فى ظل اهتمام بعض الأندية الخارجية بالتعاقد مع أكثر من لاعب بالأهلي، بعد المستويات الطيبة التي ظهروا عليها في الموسم الحالي، ويتمسك المدرب السويسري ببقاء المجموعة الأساسية وعدم التفريط في أي لاعب ورفض كل العروض المقدمة للتعاقد معهم.

وتحدثت تقارير عن اهتمام أندية خليجية بالتعاقد مع بعض نجوم الأهلي، مثل محمد الشناوي وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم من أندية سعودية، وحمدي فتحي من أندية قطرية، وحسين الشحات من أندية إماراتية، ولكن لم تصل عروض رسمية لمسئولى القلعة الحمراء حتى الآن، من أجل البت فيها سواء بالرفض أو القبول.

ويرغب كولر فى الاحتفاظ بكل العناصر الأساسية فى صفوف الفريق، وتدعيم المراكز التي تعاني من العجز باللاعبين المستهدفين سواء من أندية الدوري المصري أو من خارجه، في ظل مراقبته لعدد من اللاعبين الشباب.