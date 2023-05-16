شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على وضع حمدى فتحى على الدكة فى مباراة الأهلى والترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى على وضع حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق على دكة البدلاء في مباراة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويخشى كولر من الدفع بحمدى فتحى في التشكيل الأساسى خوفاً من تلقيه كارت أصفر يعلن غيابه عن المشاركة في نهائي دوري الأبطال الأفريقى حال صعود المارد الأحمر رسمياً.

ويملك حمدى فتحى في جعبته بطاقتين صفراوتين فيما يملك حسين الشحات ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر ثلاثى المارد الأحمر كارت أصفر وحيد.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه.