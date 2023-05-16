شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جميع مجموعات بطولة كأس العرب للصالات بمشاركة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: السعودية - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق.

بدأ أمس المعسكر المفتوح الأول لمنتخب مصر لكرة الصالات، تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفني الجديد، الذى تولى المسئولية الفنية خلفا لهشام صالح استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في الرياض الشهر المقبل.

وحرص اللواء محمد حلمى مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على متابعة التدريبات لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية، ويضم الجهاز المعاون سامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس .