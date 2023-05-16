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تعرف على جميع مجموعات بطولة كأس العرب للصالات بمشاركة منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة الصالات عن تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات حيث وقع المنتخب الوطني بقيادة جهاد عرفة في المجموعة الثالثة.

وجاءت القرعة على النحو التالي:
 

المجموعة الأولى: - الجزائر - ليبيا - السودان.

المجموعة الثانية: المغرب - جزر القمر - الكويت - لبنان.

المجموعة الثالثة: مصر - موريتانيا - فلسطين - العراق. 

بدأ أمس المعسكر المفتوح الأول لمنتخب مصر لكرة الصالات، تحت قيادة جهاد عرفة المدير الفني الجديد، الذى تولى المسئولية الفنية خلفا لهشام صالح استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في الرياض الشهر المقبل.

 

وحرص اللواء محمد حلمى مشهور، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على متابعة التدريبات لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية، ويضم الجهاز المعاون سامح صالح المدرب العام وياسر عبدالخالق مدرب الحراس .

 

واختار المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات قائمة المعسكر وتضم كلا محمد سعيد لبيب، محمود عبدالوهاب، محمود فتحى، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، محمد جميل، أحمد فكرى صالح، فادى أشرف، خالد وليد، محمد طلعت، محمد جمال، أحمد محمد، جمال عبدالناصر، على رمضان، محمد منصور، محمد جمال، طارق شولا، على أشرف، عبدالرحمن سيد، محمد محمد مدبولى، صلاح فرج الله، حسن جميل، كريم ، محمد هانى مغربى، أحمد رجب حميدة، علاء دونجا، محمد فوزى، مصطفى حسنين، عصام علاء، عبده الأشول و خالد مارادونا.

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MO Nasa

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