شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل مباريات الثلاثاء 16-5-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري، قائمة هدافي الدوري المصري هذا الموسم، برصيد 13 هدفا، يأتي خلفه الثنائي أحمد الشيخ غزل المحلة ومحمد حمدي زكي لاعب أسوان ولكل منهما 10 أهداف. ويتربع الأهلي على رصيد مسابقة الدوري برصيد 53 نقطة رغم أنه تتبقى له 7 مباريات مؤجلة من عمر المسابقة، لظروف مشاركته في دوري أبطال أفريقيا. وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الثلاثاء 16 / 5 / 2023 كالتالي: وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات الثلاثاء 16 / 5 / 2023 كالتالي: مابولولو "الاتحاد السكندري" 13 هدفًا أحمد الشيخ "غزل المحلة" 10 أهداف محمد حمدي زكي "أسوان" 10 أهداف أحمد سيد زيزو "الزمالك" 9 أهداف محمد شريف مهاجم الأهلي 8 أهداف رفيق كابو مهاجم إنبي 8 أهداف رزقي حمرون مهاجم فاركو 8 أهداف رمضان صبحي "بيراميدز" 7 أهداف حسام حسن سموحة 7 أهداف بواتينج مهاجم "سموحة" 7 أهداف جون أوكولي "المقاولون" 7 أهداف أحمد ياسر ريان "سيراميكا" 7 أهداف

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