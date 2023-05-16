شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب طارق العشرى مع فاركو قبل مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق فاركو لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وعكف طارق العشرى، المدير الفني لفاركو، على تصحيح أخطاء لاعبيه فى مباراة الاتصالات فى دور الـ"32" لكأس مصر، والتى فاز فيها الفريق البرتقالى بهدف دون رد ليصعد لدور الستة عشر، ويضرب موعداً مع الزمالك، وذلك لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة بداية من مواجهة الطلائع بالدوري.

ويعمل طارق العشري على دراسة مباريات طلائع الجيش بالدوري وكأس مصر للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه بحثاً عن انتصار جديد.

ووجه المدير الفني لفاركو تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة الطلائع، مشدداً على ضرورة تخطيها لإستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدوري.

ويحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

ويسير طارق العشرى المدير الفنى لفاركو بخطى ثابتة مع فاركو منذ توليه المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل بسبب سوء النتائج.

وقاد العشري فاركو فى 14 مباراة حتى الآن حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر مباراتين فقط وحصد 23 نقطة.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود سلبياً ثم فاز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف صم تعادل مع الإسماعيلى قبل أن يودع كأس الرابطة أمام زعيم الثغر بركلات الترجيح ثم تعادل سلبياً مع أسوان بالدورى ثم تعادل سلبياً مع الداخلية ثم حقق الفوز على الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدفين ثم خسر من الاهلى بثلاثية دون رد قبل أن ينتفض ويهزم غزل المحلة بثلاثية مقابل هدف ثم تعادل سلبياً مع فيوتشر وفاز على المصرية للاتصالات بهدف دون رد بالكأس.