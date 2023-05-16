في الذكرى الـ 21.. أين ذهب أبطال مباراة الـ 6-1 بين الأهلي والزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

تمر اليوم الثلاثاء، الموافق 16 مايو 2023، الذكرى الـ21 على الفوز التاريخي الذي حققه الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 6-1.

وكان الأهلي قد حقق أكبر انتصاراته في مباريات القمة يوم الـ 16 من مايو 2002، عندما فاز على الزمالك 6-1، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2001-2002.

وسجل أهداف الأهلي كل من رضا شحاتة (د 4)، وإبراهيم سعيد (د 19)، قبل أن يضيف خالد بيبو 4 أهداف في الدقائق "29 و64 و72 و92".

واكتفى حسام حسن بتسجيل هدف الزمالك الوحيد في المباراة في الدقيقة 44، وقت أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

ونشر موقع "العين" الإخباري تقريرا عن مسجلي الأهداف الـ7 في أشهر مباريات القمة بين الفريقين، وما آلت إليه أحوالهم في الوقت الحالي.

رضا شحاتة

نجح رضا شحاتة في افتتاح أهداف اللقاء، حيث كان في ذلك الحين أحد نجوم منتخب مصر للشباب الذي فاز بالمركز الثالث في كأس العالم 2001 بالأرجنتين.

شحاتة الذي كان قادماً للأهلي قبلها بعامين من المنصورة، لم يستمر مع القلعة الحمراء أكثر من عامين، لتبدأ مسيرته بالتراجع، قبل أن يتعاقد معه إنبي في 2004، ثم رحل معاراً للاتحاد السكندري في موسم 2007-2008، قبل أن ينتقل للجونة حتى اعتزاله في 2011.

ودخل رضا شحاتة مجال التدريب، إذ يتولى حاليا تدريب فريق غزل المحلة في رحلة بدأت يوم 27 أبريل الماضي، وذلك بعد تجارب عديدة مع الجونة، سواء كمدرب مؤقت مرتين، ثم كمدير فني دائم من 2020 إلى 2022.

إبراهيم سعيد

كانت قصة إبراهيم سعيد، مدافع الأهلي السابق الذي سجل بصدره ثاني أهداف الفريق الأحمر في المباراة الشهيرة، هي أكثر قصص هدافي المباراة دراماتيكية، وفقا للموقع.

وانتقل إبراهيم سعيد مُعارا إلى إيفرتون الإنجليزي في يناير 2003، قبل أن تنتهي الإعارة ويعود إلى مصر في يونيو 2004، لينضم إلى نادي الزمالك الغريم التقليدي.

ولم ينجح إبراهيم سعيد مع الزمالك، على غرار أغلب تجارب انتقال النجوم بين الفريقين، ليرحل بعدها إلى تشايكور ريزه سبور وأنقرة غوجو التركيين.

وعاد إبراهيم سعيد إلى مصر في عام 2008 لينضم إلى الإسماعيلي، ثم لعب للأهلي الليبي في 2009 وبعده الاتحاد السكندري في 2010، قبل أن يعتزل كرة القدم نهائيا في 2011.

وعلى الرغم من ذلك، فإن إبراهيم سعيد كان أحد أعضاء منتخب مصر الذي فاز ببطولة كأس أمم أفريقيا في 2008 على الأراضي الغانية، وقبلها نسخة 2006 على أرض الفراعنة، وكان يُنظر إليه على أنه أحد أهم مدافعي جيله، لولا الأزمات الشخصية العديدة التي يعاني منها.

وفي عام 2022، تولى إبراهيم سعيد مهمة تدريب فريق المجد السكندري في دوري القسم الثاني المصري، بينما يظهر في عديد البرامج التلفزيونية للإدلاء بآرائه في مواقف مختلفة.

خالد بيبو

يظل خالد بيبو هو الاسم الأشهر في مباراة السداسية الشهيرة، حيث كان أول وآخر لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري.

ويبدو أن تلك المباراة لم تكن فأل خير كثيراً على نجم الإسماعيلي السابق، والذي عانى وقتها من عديد الشائعات التي طالته بفضل التألق منقطع النظير.

بقي خالد بيبو مع الأهلي حتى عام 2005، ليرحل إلى صفوف المصري البورسعيدي، بعدما لم يعد له مكان وسط كوكبة النجوم أمثال أبوتريكة ومحمد بركات وعماد متعب وفلافيو وغيرهم..

ولعب خالد بيبو مع المصري البورسعيدي ثم بتروجيت قبل أن يتجه إلى عالم التدريب.

وتولى خالد بيبو تدريب فريق جاسكو، ثم قاد فريق السكة الحديد عام 2016، قبل أن يتولى مسؤوليته الحالية كمدير لقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

حسام حسن

قبل مباراة السداسية الشهيرة، كانت الدراما موجودة في مشوار النجم الهداف حسام حسن، ولكنها عادت من جديد بعدها، لتستمر معه كمدرب.

تحول حسام حسن إلى أحد العناصر التي شهدت السقوط المدوي للزمالك أمام الأهلي، بعدما كان في موسمه الأول مع الزمالك 2000-2001 هو بطل التتويج بالدوري الغائب منذ 1993.

رحل حسام حسن بعد تتويج الزمالك بالدوري في 2003 و2004، إلى المصري البورسعيدي، وقت أن كان عمره 38 عاماً، ومنه إلى الترسانة في 2006، ثم الاتحاد السكندري في موسم 2007-2008 لينتهي مشواره في سن 42 عاماً.

وخلال تلك الفترة، كان حسام حسن أحد أعضاء منتخب مصر الذين توجوا بكأس الأمم الأفريقية 2006 على أرض الفراعنة.

بعد ذلك، بدأت رحلة الهداف التدريبية، فتولى تدريب المصري 4 مرات، بداية في 2008، أول مهمة فنية في مشواره، ثم 2012 و2015-2018 وأخيراً 2022-2023.

ودرب حسام حسن الزمالك مرتين، في 2009-2011 و2014، والإسماعيلي في 2011، ومصر المقاصة في 2013، والاتحاد السكندري في موسم 2014-2015، والفترة من 2020 إلى 2022، وبيراميدز في 2018-2019، وسموحة في 2019-2020.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، قاد حسام حسن المنتخب الأردني ما بين عامي 2013 و2014 لكنه لم يحقق أي لقب كمدرب، رغم تتويجه كلاعب بـ40 بطولة، منها 25 مع الأهلي، و10 مع الزمالك، و4 مع منتخب مصر، وواحدة بقميص العين الإماراتي.