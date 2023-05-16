موعد مباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي، في العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ووضع الأهلي قدما في المباراة النهائية بعدما تغلب على الترجي في تونس بثلاثية نظيفة.

ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي التونسي

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي، كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول.

خط الوسط: ديانج ومروان عطية وعمرو السولية وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا

القناة الناقلة

وتذاع المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس ٤