المصرى يحيى الذكرى السادسة لوفاة على العطوى نجم الفريق البورسعيدى السابق

القاهرة - سامية سيد - أحيا الحساب الرسمي للنادي المصري عبر فيس بوك، الذكرى السنوية السادسة لوفاة نجم وقائد الفريق البورسعيدي خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات ، علي العطوي.

وكتب حساب المصري عبر فيس بوك: الذكرى السنوية السادسة لوفاة نجم وقائد المصري خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات ، الكابتن علي العطوي.



علي العطوي

يعود، غداً الأربعاء، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، إلى استئناف تدريباته بمعسكره ببورسعيد، وذلك بعد انتهاء راحة الـ24 ساعة التى منحها ميمى عبد الرازق المدير الفنى للفريق للاعبين، وذلك عقب التعادل مع الداخلية بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى.

ويستعد النادى المصرى لمواجهة الاتحاد السكندرى فى السادسة مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى، والتى يستضيفها استاد برج العرب بالإسكندرية، وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصرى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل النادى المصرى المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 28 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفا آخر.

ووضع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، شرطاً رئيسياً للموافقة على رحيل أى لاعب عن الفريق خلال الفترة المقبلة، وهو أن يتم فسخ التعاقد بالتراضي والتنازل بشكل رسمى عن المستحقات أو تسويتها مع النادى، وذلك تحسباً للقضايا التى يتم رفعها من قبل اللاعبين ضد النادى، والتي كلفت المصري الكثير من الغرامات فى الفترة الماضية.

وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.