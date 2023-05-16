شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان يختار لجان المدربين استعداداً لاختبارات الناشئين بالمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب الاستعداد وتجهيز اللجان من المدربين، وذلك تمهيداً لانطلاق اختبارات قطاع الناشئين بالنادي، والمقرر لها يوم 27 مايو الجاري.

وأكد محمد رضوان، على تواجد جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وأكد أيضاً على إعطاء المدة الكافية من الوقت الزمنية لاختبارات اللاعبين حيث أكد رضوان على أنه قبل البدء بالتقسيمات للمختبرين يتم عمل اختبارات من الناحية المهارية للاعبين.

وقرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح ، ومحمد عادل المشرف العام على الكرة ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين ، تحديد يوم 27 مايو الجارى موعدا لبدء اختبارات قطاع الناشئين بالنادي.

وجاءت المواعيد كالتالى:

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد 2003/2005/2006/2007/2008.

وتبدأ الاختبارات فى تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر القاهرة.