شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أهلاوية لتجهيز على لطفى وإراحة الشناوى فى مباراة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بالتشاور مع البلجيكى ميشيل يانكون خطة لتجهيز على لطفى حارس مرمى الفريق في مباراة الترجى التونسى القادمة في إياب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ويرغب كولر في منح محمد الشناوى فرصة المشاركة في التشكيل الاساسى للأهلى أمام الترجى على أن يتم خروجه من اللقاء حسب سير المباراة وقت التأكد من حسم بطاقة الصعود للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى ويتم الدفع بعلى لطفى الحارس الثانى بالفريق بغية تجهيزه فنياً وبدنياً حيث يشارك لطفى في المباريات المقبلة للمارد الأحمر بالدوري بعد إيقاف محمد الشناوى ثلاثة مباريات محلية بعد تعرضه للطرد في مباراة الاهلى الأخيرة بالدوري.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.

وجه السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، تحذيراً شديد اللهجة للاعبيه من خطورة الاستهانة بمباراة الترجى التونسى القادمة، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بداعى حسم بطاقة الصعود من مباراة رادس التى فاز فيها الفريق بثلاثية دون رد.

وحرص كولر على عدم المبالغة فى الاحتفال بالفوز الكبير الذى حققه فريقه بثلاثية دون رد أمام الترجي التونسي، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، مشدداً على أن بطل تونس فريق كبير ولا يستهان به، ولن يأتي للقاهرة للتنزه.